Biographie

Francesco Tristano, dont le nom complet est Francesco TristanoSchlimé, né le 16 septembre 1981, est un pianiste et compositeurluxembourgeois.Francesco Tristano Schlimé est diplômé de la Juilliard School. Sacarrière débute en 2000 avec l'Orchestre national de Russie, aveclequel il enregistre le concerto pour piano nº 5 de Prokofiev et leConcerto en sol de Ravel quelques années plus tard. Il se produit surla scène internationale depuis cette date. Il a été sélectionné par laPhilharmonie Luxembourg en 2008 pour les étoiles montantes du CarnegieHall une manifestation organisées par l' European Concert Hall.Son répertoire se concentre sur la musique baroque, mais Schlimé est aussi très engagé dans la musique contemporaine.Il est le fondateur, en 2001 du New Bach Players ensemble, avec lequel il a enregistré l'intégrale des concertos pour clavecin de Johann Sebastian Bach pour la firme Accord. Du même compositeur, il a aussi enregistré les variations Goldberg et les suites françaises. En 2010, il enregistre, dans le cadre d'un film documentaire du réalisateur suisse Daniel Künzi une version pour piano des 32 variations sur le thème de la Capricieuse (La Capricciosa) en sol majeur, BuxWV 250 de Dietrich Buxtehude, une ouvre qui aurait inspiré à Bach ses variations Goldberg.Parmi ses autres enregistrements on peut noter encore le premier livre des toccatas de Girolamo Frescobaldi et l'intégrale des ouvres pour piano de Luciano Berio.Francesco Tristano a été le lauréat du Concours International de piano XXe siècle d'Orléans. Il fait partie, avec Rami Khalifé et Aymeric Westrich du groupe Aufgang dont l'album homonyme est sorti en 2009.