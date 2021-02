Biographie

Entre 1987 et 2002, Francine Raymond a livré cinq albums, a connu de très grands succès et est devenue l’une des chanteuses les plus importantes de sa génération, dans un registre près de Marie Denise Pelletier ou Luce Dufault. Elle représente la chanson québécoise à son meilleur. Le ton est léger, la musique est accrocheuse, la voix est chaleureuse. Dans sa discographie, on retient les inoubliables titres «Vivre avec celui qu’on aime», «Souvenirs retrouvés» et «Y’a les mots» issu de «Les années lumières» (1993). Après tout ce chemin, elle se fait très discrète depuis le milieu des années 2000. Francine Raymond n’a pas sorti d’albums de chansons originales depuis «Paradis perdu» en 2002, mais en attendant un retour en musique, on sait qu’elle fait de la photographie.