Biographie

Connu avant tout pour être l'alter ego de Claude Lelouch ("Un homme et une femme", "L'Aventure c'est l'aventure"...), Francis Lai (1932-2018) a laissé son empreinte mélodique dans beaucoup d'autres films français ("Le Passager de la pluie" de René Clément, "Le Corps de mon ennemi" d'Henri Verneuil, "Les Ripoux" de Claude Zidi...) et étrangers ("Mayerling" de Terence Young, et surtout les célébrissimes notes baroques de "Love Story" d'Arthur Hiller, qui lui valurent un Oscar).A la fois sentimentale et pop, sa musique a aussi fait des merveilles pour le cinéma érotique haut de gamme des années 70/80 (souvenons-nous des synthétiseurs hypnotisants de "Bilitis"), ainsi que pour l'habillage sonore de certaines émissions télévisées (Le cinéma de minuit sur FR3). On lui doit également la musique d'un des plus grands tubes d'Yves Montand: "A bicyclette". C'est surtout de son sens de la mélodie faussement simple dont on se souviendra, cet alliage de notes si particulier qui avait le pouvoir de rendre ses musiques aussi entêtantes que réconfortantes. © Nicolas Magenham/Qobuz