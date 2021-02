Biographie

Poète du sud-ouest aux inspirations éclectiques, Francis Lalanne, le troubadour aux cuissardes de cuir, a multiplié les casquettes tout au long de sa carrière : auteur, compositeur, chanteur, cinéaste, metteur en scène, acteur, militant associatif, président de club de football et candidat politique – pour n’en citer que quelques-unes. Toutefois, l’auteur de « La Maison du bonheur » et « On se retrouvera » fait partie de ces artistes dont l’image publique s’est trouvée, en dépit d’une florissante carrière, réduite ad ridiculum par le prisme de la petite lucarne et le rire sous cape de quelques animateurs en manque d’inspiration. Bon client de plateaux télés et amuseur de la galerie télévisuelle – le plus souvent à ses dépens, ça va de soi – Francis Lalanne a su habilement retourner cette exhibition de monstres de foire en sa faveur pour regagner les faveurs de son public comme le prouve le succès de ses derniers albums « D’une vie à l’autre » et « Reptile ». Le gentil « lou ravi » de la télé est loin d’être aussi naïf que certains l’auraient cru. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015