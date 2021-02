Biographie

Le prince de l'opérette, l'enchanteur de toute une époque, le représentant d'un genre aujourd'hui disparu, ou presque. D'origine basque, Francisco Lopez, tout en obtenant un diplôme de dentiste, apprend le piano seul et compose des chansons à ses moments perdus. Démobilisé en 1942, il fréquente les cabarets parisiens avec ses copains du rugby, ce qui lui permet de faire de nombreuses connaissances dans le milieu artistique. André Dassary, ancien chanteur de Ray Ventura, le présente à Raymond Legrand, dont l'orchestre va enregistrer quatre de ses chansons. C'est le début d'un succès qui sera lié à celui de ses nombreux interprètes, Tino Rossi, Georges Guétary (« Robin des bois »), Suzy Delair (« Avec son tralala »), Maria Candido (« Rossignol de mes amours ») ou Maurice Chevalier. Il retrouve alors une connaissance basque, Mariano Gonzáles, le futur Luis Mariano. En 1945, au pied levé, il écrit avec l'aide de Raymond Vincy pour le Casino Montparnasse l'opérette la Belle de Cadix et propose le rôle à Mariano. Le succès est immédiat et sera constant jusqu'à la mort du chanteur, en 1970, grâce à la parfaite adéquation entre la voix du ténor et la musique de Lopez, toute en espagnolades et en refrains légers. Andalousie, le Chanteur de Mexico, la Route fleurie et, bien sûr, Violettes impériales sont les opérettes dont les musiques sont restées les plus célèbres parmi les 50 qu'aura écrites Lopez, et dont certaines seront reprises au cinéma. Mais, le temps passant, les productions des années 70 et 80 perdent leur charme en se plagiant elles-mêmes.C. de G. © © ©Copyright Music Story 2015