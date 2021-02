Biographie

Véritable phénomène de la musique d'ambiance (easy listening), le chef d'orchestre marseillais Franck Pourcel connaît un rayonnement international en adaptant à la sauce jazz ou classique les succès du moment, de 1952 jusqu'à sa mort en l'an 2000. Son nom rattaché aux versions orchestrales des séries Amours, Danses et Violons (versant pop) et des Pages Célèbres (pour la musique classique) est autant connu que l'homme est discret. Adulé aux États-Unis et au Japon, Franck Pourcel écoule ses disques par millions, de « Only You » et « Blue Tango » à « Chariot » (alias « I Will Follow Him ») et l'hymne au Concorde. Outre ses propres lectures de Un Américain à Paris, Pourcel Meets The Beatles, Pourcel Rencontre Abba et autre Édith et Pourcel, le chef sémillant a composé diverses pièces musicales pour films ou spectacles et initié les carrières de Paul Mauriat et de Michel Berger. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015