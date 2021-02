Biographie

Formé en Angleterre en 2005, Frànçois and The Atlas Mountains est un groupe d'indie pop français créé par l'auteur-compositeur-interprète François Marry (également peintre et responsable de quelques efforts en solo entre 2003 et 2008) et puisant ses influences dans la pop sophistiquée et viscérale autant que cérébrale des deux côtés de l'Atlantique, que ce soit du côté des Talking Heads ou de Dominique A. Le groupe entame sa carrière discographique avec l'album The People to Forget en 2006 et, Suite à son quatrième disque paru en 2009, Plaine inondable, obtient une signature sur l'influent label Domino, pour qui il livre l'acclamé E Volo Love en 2011 puis Piano Ombre en 2014, porté par le single "La Vérité", quelque part entre Florent Marchet et Tom Tom Club. © Olivier Duboc /TiVo