Biographie

Compositeur et pianiste, François Couturier a accompagné la fine fleur du jazz, tout en produisant des albums en groupe ou en solo. Il fonde successivement les formation Impression (1977), Translators et le Couturier-Celea Quintet avec son ami Jean-Paul Celea, puis Black Moon et Passagio. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015