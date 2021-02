Biographie

Le pianiste français François-Frédéric Guy prend son premier cours « dans la cour des grands » avec Dominique Merlet en 1980, à l’âge de onze ans ; suivent des études au Conservatoire de Paris, entre autres auprès de Christian Ivaldi, puis après avoir affiné son apprentissage avec Murray Perahia, Leon Fleischer et Fou Ts’ong, il se trouve bientôt invité à l’Orchestre de Paris avec Sawallisch ou au London Philharmonique avec Berglund : on est en 1999 et sa carrière internationale est désormais sur les rails. Haitink, Salonen, Tilson Thomas et tant d’autres l’invitent pour donner les grands concertos du répertoire, tandis que Guy ne néglige certes pas le répertoire solo et chambriste puisqu’il donnera, au cours des années, plusieurs intégrales des Sonates de Beethoven en concert, et se produit avec Xavier Phillips ou Tedi Papavrami dans le grand répertoire romantique. Passionné tout autant de création contemporaine, François-Frédéric Guy (ainsi qu’il apparaît sur son propre site, et l’acronyme semble tenir), il interprète volontiers des œuvres d’Ivan Fedele, de Jacques Lenot, de Gérard Pesson, de Marc Monnet, de Hugues Dufourt qui lui a dédié Erlkönig ou de Bruno Mantovani dont il a créé le Double Concerto. Aucune grande salle mondiale ne lui est étrangère, ni aucun festival international qui compte sur la planète… François-Frédéric est Artiste en Résidence à l’Arsenal de Metz depuis décembre 2009. © SM/Qobuz