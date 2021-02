Biographie

François Pérusse a roulé sa bosse pendant plus d’une décennie avant de devenir le génie qu’on connaît. Animateur à la radio communautaire CKRL dès le milieu des années 1970, alors qu’il n’avait que 16 ans, l’humoriste en devenir a multiplié les émissions, en parallèle de son métier de disquaire à Québec. Puis, en 1988, son frère Marc, réalisateur et ingénieur de son renommé, l’a convaincu de le rejoindre dans la métropole pour accompagner à la basse un certain Luc De Larochellière. C’est d’ailleurs en enregistrant une publicité radio pour le jeune auteur-compositeur-interprète que Pérusse a révélé son style d’humour fantaisiste et absurde au grand jour, attirant l’attention de la radio montréalaise CKOI, qui l’a engagé pour produire les mythiques capsules des 2 minutes du peuple. Dès lors, l’histoire de ce personnage singulier de notre scène humoristique allait s’écrire toute seule. Véritable bible de blagues et de références connues à la grandeur de la province, ses «Albums du peuple» font partie de notre patrimoine.