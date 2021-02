Biographie

En autres lauréat du Concours Tchaikovsky de Moscou en 2011 et finaliste du Concours Clara Haskil de Vevey en 2013, le pianiste franco-suisse François-Xavier Poizat, né en 1989, commence le piano à l'âge de 4 ans et se forme chez les maîtres russes Alexis Golovin et Evgeni Koroliov. Donnant de nombreux concerts dans le monde entier, il est également le fondateur et le directeur du Festival "Puplinge Classique".