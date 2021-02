Biographie

Considéré comme un des chefs les plus charismatiques et entreprenants de sa génération, François-Xavier Roth dirige "Les Siècles" qu’il a fondé en 2003. Il est également Generalmusikdirektor à Cologne et assure la direction artistique de l’orchestre du Gürzenich et de l’Opéra. Son répertoire s’étend du XVIIe siècle à la création contemporaine et couvre tous les genres : musique symphonique, de chambre et opéra.Incisive et inspirante, sa direction est aussi reconnue pour le choix de programmes inventifs et ouverts. François-Xavier Roth est régulièrement invité par les orchestres les plus prestigieux : le Philharmonique et la Staatskapelle de Berlin, le Concertgebouw d’Amsterdam, le Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, le Boston Symphony, la Tonhalle de Zurich etc… Il est également chef invité du London Symphony Orchestra.Passionné par la transmission et la pédagogie, il a créé en 2009, conjointement avec Les Siècles et le Festival Berlioz, le Jeune Orchestre Européen Hector Berlioz, orchestre-académie centré sur l’interprétation du répertoire romantique sur instruments anciens. Il est à l’origine de nombreux projets pédagogiques audiovisuels et multimédias.