Biographie

Née Michèle Cortés y Fabianera à Alger en 1933, la comédienne franco-algérienne Françoise Fabian joue au fil d'une longue et fructueuse carrière sous la direction de grands noms du cinéma, d'Eric Rohmer (Ma nuit chez Maud) à Guillaume Gallienne (Les Garçons et Guillaume, à table!) en passant par Jacques Demy (Trois places pour le 26) pour ne citer qu'eux. Ce n'est cependant qu'en 2018, à l'âge de 85 ans, qu'elle livre son premier album éponyme, bénéficiant des plumes d'Alex Beaupain, Charles Aznavour, Julien Clerc ou encore La Grande Sophie pour un résultat empreint de douceur, porté par une voix comme insensible aux assauts du temps et s'offrant une entrée en 86ème position des charts français. © TiVo