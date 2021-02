Biographie

Les filles prénommées Françoise et nées à Cherbourg ne font pas toutes du cinéma. Pour preuve Françoiz Breut qui n'a jamais pu choisir entre ses deux passions : la chanson et l'illustration. Après avoir été la protégée de Dominique A, elle a su s'affranchir de sa tutelle et créer un univers musical personnel salué par des groupes comme Calexico ou Walkabouts, qui ont repris chacun un de ses titres. La profondeur et la chaleur de son timbre de voix lui ont parfois valu d'être comparé à Jeanne Moreau.En 2008 paraît son quatrième album et le plus personnel, A l'Aveuglette. Produit avec l'aide de Don Niño, La Chirurgie des Sentiments place de nouveau Françoiz Breut sur le devant de la scène en octobre 2012. Quatre ans plus tard, elle s'associe avec Adrian Utley, de Portishead et conçoit l'album Zoo. © ©Copyright Music Story Christophe Deniau 2016