Biographie

Fils d'un fabricant de téléviseurs, Frank Alamo sort en 1963 son premier 45 tours, « Da Dou Ron Ron », une reprise du groupe The Crystals. Il tire son nom du film Fort Alamo avec John Wayne et incarne bientôt la tendance « saine et sportive » du rock français des années soixante, loin des méchants garçons à la Vince Taylor ou Moustique. En 1964, « Biche oh ma biche » (écrite par Mort Shuman) séduit les Français de 7 à 77 ans. Suivront « Maillot 36-37 », « File, file, file », « Je veux prendre ta main » et « Le Chef de la bande » (The Shangri-La's). Après la fin du yé-yé, il est tour à tour photographe, homme d'affaires et fabricant de voitures. Il tente un come back sans suite en 1985, puis en 1996, aux côtés de Stone et Monty et enfin entre 2006 et 2010 avec la tournée Âge tendre et tête de bois. Il décède des suites d'une longue maladie le 11 octobre 2012. © ©Copyright Music Story 2015