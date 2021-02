Biographie

Né Franco Gabelli en 1953 à Bedonia (Italie) et installé en Belgique dès l'enfance, le chanteur populaire belge Frank Michael décide dès l'adolescence de consacrer sa vie à la musique, finançant son premier single, "Je ne peux vivre sans toi" (1973), avec l'argent de son travail à l'usine. Dès lors, et là où la majorité de ses contemporains empruntent les chemins tout tracés de l'industrie musicale, le chanteur bâtit sa réputation à la sueur de son front, se livrant à des tournées sans fin et se constitutant une base de fans fidèles en marge du circuit médiatique, partant à la conquête des marchés belge, français, mais aussi canadien et au-delà, et collectionnant les succès jusque dans le nouveau millénaire, publiant Le Grand amour, son dix-septième effort studio, en 2019. © TiVo