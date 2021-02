Biographie

Frank Sinatra est l’une des plus importantes figures de la musique populaire au XXe siècle. Ses seuls rivaux semblent être tout au plus Bing Crosby, Elvis Presley ou les Beatles. En soixante ans de carrière, contre vents et marées, il est resté sur son cap, s’adaptant, adaptant son public sans jamais renier les fondements de son art. Il est apparu sur le devant de la scène durant l’ère des grands orchestres swing (Harry James, Benny Goodman, Tommy Dorsey), dans les années 30 – 40. Dans les années 50, sans jamais se départir de son charme, il a su faire face au rock’n roll et au rhythm’n blues montants et a parfaitement résister à la pop des années 60, à la soul des 70’s jusque dans les années 80 où il est devenu une icône mondiale, le roi des crooners. Il n’a jamais quitté le haut de l’affiche. Son premier hit remonte à 1942, "Night and Day". En 1994, Frank Sinatra était encore à enregistrer des disques dont les scores se comptent en millions (« Duets II »). La marque de fabrique d’Ol’ Blue Eyes est l’interprétation des grands standards de Broadway des années 20, 30 et 40, chansons signées Jerôme Kern, Irving Berlin, George Gershwin, Cole Porter ou Richard Rodgers. Sur disque, sur scène, au cinéma, dans les shows télévisés, il démontre la pérennité de ces titres. Frank Sinatra a finalement pris sa retraite en 1995, à l’âge de 80 ans, il est mort d'une crise cardiaque moins de trois ans plus tard. On reste pantois quant à l'ampleur de sa réussite qui dura plus de cinquante ans. Son œuvre connaît trois grandes périodes : les années Columbia (1943-1952), les années Capitol (1953-1962), et les années Reprise (1960-1981), amplifiée par de très nombreuses participation à des films, des shows télé, et autres enregistrements divers. Star de cinéma, personnalité souvent controversée, à la réputation sulfureuse, Frank Sinatra en fait parfois oublier ses véritables talents musicaux, à l’origine de sa renommée. Il a su porter et incarner les plus grandes chansons américaines, les pérennisant pour les générations futures. © JMP/Qobuz