Biographie

D’aucuns voient en Frank Sinatra la figure musicale la plus importante du 20e siècle, les seuls autres prétendants possibles au titre étant Bing Crosby, Elvis Presley et les Beatles. Tout au long d’une carrière professionnelle de pas moins de 60 ans, il démontre une remarquable habileté à faire perdurer son charme et à poursuivre ses objectifs musicaux, faisant fi de tendances souvent contraires. Il émerge durant l’ère du swing des années 30 et 40, contribue à définir l’ "ère de la chanson " des années 40 et 50 et continue à attirer un public pendant l’ère du rock qui commence au milieu des années 50. En 1994, ses enregistrements se vendent encore par millions. © William Ruhlmann /TiVo