Biographie

Porté par un rythme extrêmement dansant et une imagerie humoristique homosexuelle, « Relax », sorti en 1983 et présent pendant quarante-huit semaines dans les charts anglais, est le premier single et le premier n° 1 de Frankie Goes to Hollywood en 1985, suivi par « The Power Of Love ». Après cette période où leurs clips créent le scandale, FGTH suit une trajectoire plus aléatoire. © ©Copyright Music Story Music Story 2015