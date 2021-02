Biographie

Frankie Paul fait partie de la première vague du dancehall jamaïcain des années quatre-vingt. Multi-instrumentiste et quasi aveugle, Frankie Paul est souvent comparé à Stevie Wonder mais est surtout inspiré par Dennis Brown. Artiste extrêmement prolifique, Frankie Paul produit couramment plusieurs albums par an, à tel point que sa discographie est un dédale même pour les fans les plus acharnés. Populaire en Jamaïque où il a égrené de nombreux tubes, Frankie Paul n'a jamais converti ce succès hors des frontières de l'île. La compilation Most Wanted en 2011 regroupe de façon succincte ses tubes les plus significatifs. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015