Biographie

Né à Roosendaal en 1973, le chanteur populaire néerlandais Frans Bauer entame sa carrière musicale en 1987, ne tardant pas à s'imposer sur le territoire hollandais mais également allemand alors qu'il n'est encore qu'un adolescent, notamment grâce à son apparition télévisée de 1991 dans le programme All You Need Is Love. Imposant une présence constante dans les charts, Bauer enregistre de nombreux hits comme "Heb je even voor mij" ou encore "De regenboog" en duo avec Marianne Weber, collaboratrice régulière. En 2003, Bauer est également au centre de l'émission de télé-réalité De bauers, axée autour de sa vie de famille. En 2018, Bauer rend hommage à son style de prédilection avec l'album Levenslied. © TiVo