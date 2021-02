Biographie

Formé à Glasgow en 2002 autour du chanteur et guitariste Alex Kapranos, du bassiste Bob Hardy, du guitariste et claviériste Nick McCarthy et du batteur Paul Thomson, Franz Ferdinand est rapidement repéré par le label Domino qui les signe en 2003 et publie leur premier album éponyme en 2004. Le succès tant critique que public est immédiat. S'inspirant de la pop d'Orange Juice, du funk blanc des Talking Heads et de Gang Of Four et des sonorités glam anguleuses des premiers disques de Roxy Music, le quartet écossais trouve un style assez original, porté par des singles à l'efficacité redoutable comme Take Me Out, The Dark Of The Matinée et This Fire. Le second album qui parait l'année suivante, You Could Have It So Much Better, marche indéniablement sur les mêmes traces, l'effet de surprise en moins. Mais la plume du groupe reste toujours aussi aiguisée et le public est à nouveau au rendez-vous.Franz Ferdinand prend un peu de recul avant d'attaquer son opus suivant, Tonight: Franz Ferdinand qui parait le 26 janvier 2009. Le gang d'Alex Kapranos expérimente davantage et ose même quelques textures sonores electro inédites. Un puissant troisième album bien plus incisif que ses deux prédécesseurs. Avec Right Thoughts, Right Words, Right Action qui parait le 26 août 2013, le groupe semble revenir à la puissance juvénile et une certaine vitalité propre à son tout premier album éponyme. Enregistré avec l'aide de Mark Ralph, Alexis Taylor, Joe Goddard, Todd Terje et Bjorn Yttling, il offre surtout un hédonisme punk funk salvateur adossé contre des guitares bien tranchantes et des grooves bouillonnants.