Biographie

Pas facile d'établir une biographie de Franz Welser-Möst sans tomber immédiatement sur des brouettes d'informations où se côtoient allègrement admiration et mépris. Lorsqu'il naît, en 1960, il n'est encore que Franz Möst - un nom franchement moins vendeur - mais une fois qu'il a fait ses premières armes à la tête d'un orchestre d'amateurs en Autriche, il se fait « adopter » par un riche et influent baron allemand qui le propulse rapidement sur la scène internationale, en le faisant changer de nom au passage : ce sera le plus aristocratique Welser-Möst, Wels étant tout simplement le nom de la petite ville d'origine de Möst. Welser-Möst remerciera royalement son baron de mentor en s'enfuyant avec sa jeune femme.À 28 ans, Welser-Möst est catapulté chef principal du London Philharmonic, six ans de malheur et de vexations pendant lesquelles les musiciens de l'orchestre le surnommèrent « Frankly Worse-than-Most », ou « Franchement-pire-que-la-plupart-des-autres », tandis que la critique salua son départ la queue basse d'un fielleux « il est venu de nulle part, il s'en va pour nulle part ». Depuis, la critique et les détracteurs n'ont eu d'autre choix que de ravaler leurs stylos et leur fiel : peu après son départ de Londres Welser-Möst prenait la direction de l'Opéra de Zurich puis de l'Orchestre de Cleveland, avant de se retrouver à la tête de l'Opéra de Vienne en 2011. En 2004 déjà, il tenait son éclatante revanche londonienne, puisqu'il y retournait pour la première fois depuis sa chute en 1996 pour plusieurs séries de concerts triomphaux. Le public mondial a pu le revoir en début d'année 2013 pour le concert du Nouvel An de la Philharmonie de Vienne, un événement prestigieux et planétaire s'il en est.