Biographie

La carrière de Fred Astaire (né Frederick Austerlitz, 1899-1987) ne traverse pas moins de neuf décennies durant lesquelles il est le chanteur, danseur et acteur américain le plus populaire. Devenu le roi des comédies musicales de Broadway dans les années 1910-1920 grâce à ses numéros de claquettes et ses duos avec sa soeur Adele, Fred Astaire se fait l'interprète de standards de Gershwin, Jerome Kern, Irving Berlin ou Cole Porter. De 1933 à 1968, Fred Astaire joue dans 31 films, principalement musicaux (La Mélodie du bonheur, Ziegfeld Follies, Funny Face) et parfois dramatiques (de La Tour infernale à UnTaxi mauve), et est couronné par un Oscar d'honneur. Cette période est marquée par son duo mythique avec Ginger Rogers, de Carioca à Parade de printemps et Entrons dans la danse. En 1952, il réenregistre son répertoire au côté d'Oscar Peterson dans The Astaire Story financé par le producteur Norman Granz. L'oeuvre de celui qui se définissait comme un « chanteur de salle de bains » comporte plusieurs centaines d'enregistrements marqués par sa voix de ténor léger et son phrasé mélodieux. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015