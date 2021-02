Biographie

Diplômé du Conservatoire New England de Boston, le pianiste Fred Hersch (né en 1955) joue du piano depuis l'âge de quatre ans. Enseignant de 1980 à 1986, il se lance en solo après avoir accompagné le gratin du jazz (Stan Getz, Joe Henderson, Lee Konitz, Art Farmer...). Très productif depuis ses débuts en 1984, Fred Hersch multiplie les albums dans des configurations différentes, en solo, duo, trio ou quartette, et rend hommage à quelques géants comme Bill Evans, Thelonious Monk ou Billy Strayhorn. Les albums du pianiste séropositif sont régulièrement salués par la critique, notamment Dancing in the Dark (1992), le triple Songs Without Words (2001), Leaves of Grass (2005) et Alone at the Vanguard (2011), récit d'un fameux concert en solo au Village Vanguard. Plongé dans le coma pendant deux mois en 2008, le pianiste est depuis reparti de plus belle en solo et en trio comme en témoignent Whirl (2010) et Alive at the Vanguard (2012). Toujours prolifique, il enregistre Only Many avec le trompettiste Ralph Alessi et Free Flying avec le guitariste Julian Lage, suivis de Solo (2015) et trois enregistrements en public : Sunday Night at the Village Vanguard (2016), Open Book (2017) et Live in Europe (2018). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2018