Biographie

Multi-instrumentiste (contrebasse, basse, piano, guitare), compositeur, arrangeur et producteur, Fred Pallem multiplie les rôles et les genres en fonction des artistes avec lesquels il travaille. Fondateur de l'orchestre Le Sacre du Tympan, qu'il dirige depuis 1998, ce musicien autodidacte né en 1973 a collaboré avec les grands noms hexagonaux de la chanson ou du rock, mettant ses qualités au service d'artistes comme Charles Aznavour, Vanessa Paradis, Bernard Lavilliers, Katerine, Sébastien Tellier, Barbara Carlotti, Matthieu Chedid, Alain Chamfort, Vincent Delerm, Adamo, Maurane, Olivia Ruiz, Julien Doré, Keren Ann, Daniel Darc, Dick Annegarn, Jane Birkin et Charlotte Gainsbourg, etc. Révélation des Victoires du jazz en 2006, il réalise avec son orchestre une poignée d'albums dont Le Sacre du Tympan (2002) et Le Retour ! (2005), La Grande Ouverture (2008), Sound Trax (2011) et un hommage à François de Roubaix en 2015. En outre, ce stakhanoviste du rythme a collaboré à des spectacles (Désiirs, en 2009, avec son autre groupe, le Crazy Horse Saloon) et composé les musiques de films d'Emmenez-moi (2005), Crazy Horse (2011) et Les nouveaux chiens de garde (2012). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015