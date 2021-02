Biographie

Conteur, lauréat de prix littéraires, scénariste et chanteur, Fred Pellerin est originaire de Saint-Élie-de-Caxton, un village de Mauricie qu’il dit à l’origine de toute la mythologie et des personnages de ses récits. Après des études universitaires en littérature à Trois-Rivières, sa carrière de conteur prend son essor au début des années 2000, avec six spectacles d’une popularité immense. Il publie également plusieurs recueils de contes primés et lance un disque de musique traditionnelle avec son frère Nicolas (membre des Grands Hurleurs), suivi de quatre albums solo de chansons. L’opus folk Plus tard qu’on pense (2014), qui évoque Stephen Faulkner et reprend Tom Waits et Gilles Vigneault, donne lieu à de nombreux concerts au Québec et en Europe.