Biographie

De son vrai nom Fredrick Tipton, le rappeur américain Freddie Gibbs voit le jour le 28 juin 1982 à Gary, dans l’Indiana. Il se fait remarquer dès 2004 en publiant coup sur cour deux mixtapes sous le nom de Full Metal Jackit : The Mixtape (volume 1 et 2). Le soleil de la Californie l’appelle et il rejoint Los Angeles en 2006 après avoir signé avec le label Interscope Records. S’il enregistre un premier album, il subit de plein fouet les changements qui interviennent au sein du label, qui lui rend son contrat. Il revient brièvement dans l’Indiana, passe par la Géorgie, mais le producteur Josh The Good le convainc d’insister et de revenir dans la Cité des Anges. Il publie une nouvelle mixtape en 2009 et s’associe notamment avec Dan Auerbach (Black Keys), au sein du groupe Pulled Over by the Cops (P.O.C.). Cela ne l’empêche toutefois pas de poursuivre son chemin en solo et d’enchaîner les mixtapes, mais aussi les albums. Sur Bandana, qui paraît en 2019, figure notamment le provocateur « Crime Pays ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2019