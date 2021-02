Biographie

Chanteur et porte étendard haut en couleurs de l'institution hard rock britannique Queen de 1970 à son décès en 1991, Freddie Mercury (né Farookh Bulsara en 1946) a en outre mis son organe vocal unique et son goût pour le lyrique au service d'une ephémère carrière solo entamée en 1985 avec Mr. Bad Guy, porté par les singles "Love Kills" et "I Was Born to Love", suivi en 1988 par Barcelona, une collaboration avec la cantatrice espagnole Montserrat Caballé. En 2016, c'est l'ensemble des singles publiés par Mercury (y compris sous l'alias Larry Lurex) qui voit le jour avec Messenger of the Gods - The Singles, contenant notamment le "The Great Pretender" des Platters et le "I Can Hear Music" des Beach Boys. © TiVo