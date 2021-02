Biographie

Né Francesco Barracato en Sicile en 1950, le chanteur et compositeur belge Frédéric François se lance dans la musique dès les années 60. Si son titre "Jean" lui offre un premier succès d'estime lui permettant de traverser la frontière franco-belge dès 1970, c'est "Je n’ai jamais aimé comme je t’aime", publié en 1971, qui constitue le premier tube d'envergure de François, préparant la sortie d'un premier opus de 1972 également distribué en France. Si sa carrière connaît un certain frein au tournant des années 70 et 80, le hit "Adios amor" (1982) et l'album Je t’aime à l’italienne (1985) lui remettent le pied à l'étrier tandis que Juste un peu d'amour, publié en 2019, vient grossir les rangs d'une trentaine d'albums studio en presque cinquante ans de carrière. © TiVo