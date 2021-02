Biographie

De sa Suède natale à la France terre d'adoption, la route de Fredrika Stahl a vécu des expériences et croisé des rencontres qui, de fil en aiguille, l'ont dirigée vers le label Vogue. Son premier album A Fraction of You (2006) aux effluves pop légèrement jazzy donne le ton aux suivants naviguant dans les mêmes eaux : Tributaries en 2007 et Sweep Me Away, celui de la révélation internationale, en 2010. Toujours plus pop, le quatrième album Off to Dance paraît en 2013. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015