Biographie

Depuis 2004, les Freemasons de Brighton ont produit quelques tubes de dance-house, comme « Unvited » avec la chanteuse Bailey Tzuke et leur remix du « Beautiful Liar » de Beyoncé et Shakira en 2007, « When You Touch Me » avec Katherine Ellis (2008) et « Heartbreak (Make Me Dancer) » avec Sophie Ellis-Bextor à l'été 2009.