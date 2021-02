Biographie

French 79 est le nom du projet solo du producteur français Simon Henner. Ancien membre des groupes Husbands et Nasser, il produit, en 2016, une série de maxis mêlant influences deep house, mélodies pop électroniques et néo-soul (Lovin' Feeling, Hush Hush et Golden Times). À la fin de l'année 2016, la publication de l'album Olympic est accueillie chaleureusement par les amateurs d'electro élégante et confirme la solidité de la démarche artistique du producteur. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019