Biographie

Le chef de chœur et chef d’orchestre allemand Frieder Bernius (*1947) s’est taillé, dans la sphère chorale planétaire, une place de tout premier plan à laquelle peu de chefs de chœur ont su se hisser. Étudiant encore, il posa les jalons pour la fondation du Kammerchor de Stuttgart, avec lequel il approfondit initialement le répertoire a cappella avant d’élargir ses activités à tous les répertoires – y compris orchestraux donc – faisant appel au chœur. C’est avec un certain recul, dans les années 1980 seulement, qu’il se pencha sur l’interprétation selon les modèles anciens, autrement dit une fois que les guéguerres entre les baroqueux et les classiqueux s’étaient apaisées, et que l’on put aisément allier les deux manières dans une nouvelle conception du style « à l’ancienne ». En 1987, il fondait le Festival Stuttgart Barock puis la Klassische Philharmonie Stuttgart et la Hofkapelle Stuttgart, des orchestres destinés à accompagner les explorations chorales en tout genre et de toutes les époques du passé, du baroque au premier romantisme. Ses activités le mènent désormais à se produire à travers la planète auprès d’orchestres et d’ensembles en tout genre, de Toronto à Varsovie, de Tel Aviv à Tokyo. Ce qui ne l’empêche pas de se pencher aussi sur la création contemporaine, sur l’enregistrement discographique – il est à la tête d’un impressionnant catalogue – ainsi que sur l’enseignement ; enfin, il est souvent appelé à siéger aux jurys des concours internationaux les plus prestigieux. © Qobuz