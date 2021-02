Biographie

Fritz Reiner appartient à cette catégorie de chefs hongrois légendaires, qui, au même titre que George Széll, Antal Dorati ou Eugene Ormandy, émigrèrent aux Etats-Unis et devinrent les directeurs musicaux des grands orchestres américains. Reiner s'installa à Chicago et permit à la phalange de cette ville de devenir, à la suite d'un travail de répétitions intenses pour chacun des musiciens, l'un des orchestres les plus fabuleux au monde. Fritz Reiner a imposé une couleur d'orchestre, un style bien singuliers. Dans le cadre d'un contrat d'exclusivité avec RCA, qui lui offrit quelques-unes des prises de son les plus accomplies de l'époque - elles font encore l'admiration de nombreux mélomanes -, Fritz Reiner marque la discographie par ses interprétations superlatives, techniquement mais aussi musicalement. Ses Beethoven, Brahms, Schubert, Tchaïkovski et Ravel sont des références, et ses « viennoiseries » (Vienna) demeurent des chefs-d'ouvres absolus d'inspiration, de finesse. Un chef exceptionnel !