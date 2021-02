Biographie

Sa carrière a duré dix petites années seulement et pourtant, son aura persiste et l’évocation de son nom emporte toujours l’adhésion. Voix mozartienne par excellence, le ténor allemand Fritz Wunderlich est resté dans la légende à une époque où les grandes voix ne manquaient pourtant pas. Ténor léger, il avait une telle générosité dans sa manière de chanter qu’il apportait jeunesse, intensité et vraisemblance aux personnages qu’il incarnait.Né en 1930 au sein d’une famille de musiciens, il avait perdu très tôt son père, ce qui l’obligea à gagner sa vie pour toute la famille en jouant, avec sa mère au violon, de l’accordéon et de la trompette dans les villages et les offices religieux. Vers l’âge de 20 ans, il étudie le chant tout en apprenant à jouer du cor, ce qui lui permet de canaliser et de contrôler son souffle, une expérience qu’il mettra largement à profit en développant le chant. Ses débuts sont fulgurants. Wunderlich commence à chanter alors qu’il est encore dans ses années d’étude. Son timbre, clair et généreux, possède une vaillance juvénile lui permettant de chanter l’opéra, l’opérette, le lied et la chanson populaire. Son style est typiquement allemand avec cette voix très ouverte et une colonne de son solide du haut en bas de la tessiture. En plus du charme qui émanait de sa personne, c’est par-dessus tout son instinct et sa musicalité exceptionnelle qui frappait immédiatement l’auditoire.Mort à l’âge de 35 ans, exactement comme Mozart auquel il s’est si bien identifié, Wunderlich était à l’orée d’une carrière internationale au moment de son accident. Excellent photographe amateur qui possédait sa propre chambre noire, chasseur passionné, il a chuté dans l’escalier d’un pavillon de chasse chez un ami. Dire que le monde de la musique était stupéfait est peu dire, Dietrich Fischer-Dieskau, particulièrement accablé, a exprimé au nom de tous combien cette perte était irréparable. Ce début de carrière a aussitôt attiré l’attention des chefs d’orchestre, Böhm, Karajan, Klemperer et des maisons de disques, DG, DECCA, EMI qui l’ont immédiatement invité à enregistrer pour notre plus grand bonheur. Ses disques nombreux nous permettent de rêver en écoutant ce timbre miraculeux et d’imaginer tout ce qu’il aurait pu chanter au fil des années.De nombreuses compilations retracent sa brève carrière et certains enregistrements sont aujourd’hui des références de style pour les générations à venir. En tête son légendaire Tamino, bien sûr, dans La Flûte enchantée de Mozart sous la direction de Karl Böhm, Le Chant de la terre de Mahler avec Christa Ludwig et Otto Klemperer, mais aussi Dichterliebe (Les Amours du poète) de Schumann ou Die Schöne Müllerin (La Belle Meunière) de Schubert qui restent un éternel symbole de la jeunesse rayonnante. Il a aussi enregistré, en partie seulement, La Création de Haydn avec Karajan, mais fut remplacé par Werner Krenn pour la moitié des airs de ténor au lendemain de sa mort. Wunderlich chantait le répertoire allemand, mais aussi Bellini, Verdi, Puccini, Bizet et beaucoup de chansons populaires et de variétés, espagnoles et italiennes, toujours en allemand, selon les habitudes de l’époque où l’on chantait dans sa propre langue. De très nombreux enregistrements live et rares sont aujourd’hui disponibles, comme cette collection de 50 CD parus chez Dokumente, sans parler du précieux coffret publié par DG, Wunderlich Privat, qui présente les enregistrements strictement privés que le chanteur faisait chez lui, avec son propre magnétophone, entouré de sa famille, documents de travail ou de fantaisie assez touchants. Grand admirateur de Fritz Wunderlich, le ténor Jonas Kaufmann prendrait idéalement son enregistrement de Granada (composée par le chanteur mexicain Agustin Lara), sur son île déserte, comme Rolando Villazon qui lui pardonne même de l’avoir chanté… en allemand.© FH/Qbouz