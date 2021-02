Biographie

Front 242 est le fondateur du mouvement Electric Body Music, soit de l'industriel dansant. Le groupe belge développe son identité particulière à partir de 1981 et gagne une dimension internationale avec Official Version en 1987, Front by Front en 1988 contient le titre « Headhunter » qui caracole dans les charts alternatifs aux Etats-Unis. Cependant, l'image de Front 242 est brouillée par un radicalisme aux allures martiales qui attire vers le groupe des fans issus des mouvances d'extrême droite. Tyranny >For You< en 1991 voit Front 242 s'orienter vers un son complexe, proche de la techno. 06:21:03:11 Up Evil et 05:22:09:12 Off en 1993 appuient un peu plus sur la pédale de la techno industrielle. Séparé en 1993, Front 242 revient en 2003 avec le très dense Pulse, suivi en 2008 de Moments 1. Groupe à part, Front 242 a inspiré nombre d'autres artiste de U2 à Nine Inch Nails. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015