Biographie

Formation culte de la scène indépendante américaine depuis sa naissance en 1987 à Washington DC, Fugazi a su imposer au fil des tournées et des albums un style unique : un rock violent et sec mêlé de groove subtil, d'improvisation et d'expérimentations sonores. L'indépendance artistique du groupe et sa démarche exigeante en ont fait une référence incontestée.