Biographie

Malgré un premier album resté dans l'ombre suite à des problèmes au sein de leur label, The Fugees (tout d'abord baptisé de Tranzlator Crew) devient, en 1996, la révélation Hip Hop de l'année avec The Score. Malgré une tournée en 2005, les membres de The Fugees ne semblent pas envisager de nouvel album ensemble. © ©Copyright Music Story Music Story 2015