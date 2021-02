Biographie

Suite à la séparation de The Format en 2008, Nate Ruess rejoint Jack Antonoff (Steel Train) et Andrew Dost (Anathallo) avec qui il partage un goût prononcé pour la pop vintage et les mélodies alambiquées. Suite à une période de rodage, le trio se baptise Fun. et livre un premier album d'indie pop sous influences Queen et Electric Light Orchestra, Ignite and Fire (2009). En 2012, le groupe retrouve le chemin des bacs avec Some Nights, puisant son inspiration cette fois-ci dans un hip-hop à la Kanye West (l'album est produit par Jeff Bhasker, qui a collaboré à My Beautiful Dark Twisted Fantasy) et obtenant au passage un son bien plus ample comme sur le single "We Are Young" et son featuring de Janelle Monáe, qui se hisse à la troisième place du Billboard. © Andrew Leahey /TiVo