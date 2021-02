Biographie

Dans les années 90 naquit une scène musicale new-yorkaise fusionnant le rock, le hip hop, le blues et le jazz. De cette foisonnante fournaise artistique, les Fun Lovin' Criminals sortirent vainqueurs d'un point de vue commercial, essentiellement grâce au tube « Scooby Snacks ». Ainsi, les albums Come Find Yourself (1996), 100% Colombian (1998) ou encore Loco (2001) devinrent les références de ce style qui fit beaucoup de petits... © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015