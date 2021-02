Biographie

Formé à Indianapolis en 1969 par l'organiste Bobby Watley, disciple de Jimmy Smith, le groupe de jazz funk Funk, Inc. se compose à l'origine de Steve Weakley (guitare), Eugene Barr (saxophone ténor), Cecil Hunt (percussions) et Jimmy Munford (batterie).Remarquée par le producteur Bob Porter et signée par le label Prestige, la formation réalise en 1971 un premier album homonyme prisé par les amateurs de soul et de funk, puis de hip-hop qui utilisent le morceau « Kool Is Back » pour des samples. Les albums suivants Chicken Lickin' (1972) et Hangin' Out (1973) s'appuient sur la même formule, tandis que Superfunk (1973), produit par David Axelrod, se tourne davantage vers un funk sophistiqué. Après quelques changements de musiciens, des tensions apparaissent dans le groupe qui se sépare en 1976, non sans avoir enregistré deux ans plus tôt l'album Priced to Sell (1974). Redécouvert au début des années 1990 en pleine mode acid jazz, Funk, Inc. se reforme autour de Cecil Hunt après les décès de Munford et Barr et enregistre un ultime album, Urban Renewal (1996), vingt-et-un an après sa séparation, avec le saxophoniste Teddy Patterson, le guitariste Doug Swangan et le batteur Phil Brines. Cecil Hunt décède en 2015.