Biographie

L’aventure Funk Lion commence en 2011, lorsque l’auteur-compositeur-interprète canadien d’origine haïtienne, Francis Brisebois, revient sur sa terre ancestrale pour y étudier les rythmes traditionnels. Inspiré par les musiques caraïbes et le rock psychédélique, guitariste accompli, il a travaillé au cours de sa carrière avec des artistes tels que La Bronze, Boogat, Samito, Maritza, Vander, Poirier, et plusieurs autres, comme arrangeur, compositeur et accompagnateur. Il débarque maintenant avec son rock fauve et ses psyché-délices infusés d’afro-futurisme, de chant negro-spiritual et de vaudou-funk. Entouré par Julien Senez à la basse et aux claviers, Étienne Mason aux percussions et aux séquenceurs et Hypolite Koutouan à la batterie. C’est sur scène que l’expérience Funk Lion se vie pleinement à la manière d’un carnaval psychédélique décomplexé.