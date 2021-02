Biographie

Formé à Detroit, Michigan en 1968 autour de celui qui allait devenir le pape du genre, George Clinton, la formation funk rock américaine Funkadelic s'impose comme une version plus rock de sa jumelle Parliament, prenant le relais d'une certaine notion d'un idiome initié par Jimi Hendrix ou Sly Stone. Mêlant le psychédélisme des années 60 au blues et à un groove soul-funk profond et puissant, le groupe, initialement plus porté sur les questions politiques et sociales, trouve progressivement un terrain commun P-Funk avec le plus léger Parliament, et ce de Funkadelic (1970) à Uncle Jam Wants You (1979) en passant par Free Your Mind... and Your Ass Will Follow (1970), Maggot Brain (1971), Standing on the Verge of Getting It On (1974) ou One Nation Under a Groove (1978). © TiVo