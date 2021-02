Biographie

Formé en Caroline du Nord en 2006, Future Islands est un trio electropop américain constitué de J. Gerrit Welmers (claviers, boîtes à rythmes), William Cashion (basse) et du chanteur Samuel T. Herring. Suite à un premier maxi, Little Advances, livré en 2006, le groupe propose son premier opus, Wave Like Home, en 2008, mais n'explose vraiment qu'en 2014 avec son quatrième album, Singles, et le succès du single "Seasons (Waiting On You)", faisant découvrir au plus grand nombre la personnalité habitée de Herring et le cocktail à la croisée de l'indie pop, de l'electropop et du post-punk proposé par le trio. Très attendu, le cinquième opus de Future Islands, The Far Field, voit quant à lui le jour en 2017 et bénéficie d'un featuring signé Debbie Harry (Blondie). © TiVo