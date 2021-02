Biographie

Surnommé « Monsieur 100 000 Volts » pour sa présence dynamique sur scène, Gilbert Bécaud a été l'un des chanteurs les plus populaires en France durant les années 1950 et 1960 et sa carrière dans le show business s’est étalée sur plus de quatre décennies. Bécaud est surtout connu pour « Et maintenant », son hit de 1961, devenu un standard pop dans le monde anglophone après sa traduction sous le titre « What Now My Love ». Acteur occasionnel, c'était un compositeur ambitieux, et un parolier très réputé, avec plus de 150 chansons à son actif. Mais il est principalement connu comme chanteur. Son sens du spectacle rendait son public hystérique, quand ce dernier s'efforçait de répondre à son enthousiasme sans bornes. © Steve Huey /TiVo