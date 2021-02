Biographie

Après quelques passages remarqués dans plusieurs formations, G-Eazy explose véritablement en 2009 en lançant sa carrière solo. Déjà auteur de nombreuses mixtapes et EP, il voit sa côte exploser entre 2011 et 2013 à la faveur d'une gigantesque tournée américaine. Ainsi, celui qui a joué aux côtés de Drake, Lil Wayne ou Snoop Dogg est déjà une star lorsqu'il publie son premier album Thèse Things Happen en 2014. Un an seulement après le triomphe de celui-ci, il sort When It's Dark Out qui enthousiasme à nouveau les foules. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2016