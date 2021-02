Biographie

Membre à part entière de la déferlante boys band qui saisit la France et le monde au mileu des années 1990, G-Squad n'a vraiment chanté que l'espace d'un album. Composé de cinq chanteurs et danseurs, le groupe débute en 1996 et crée l'émoi avec les chansons « Raide dingue de toi » et « Aucune fille au monde ». Sorti en 1997, l'album G-Squad dépasse les deux cent mille unités et le groupe tourne à guichets fermés. Rapidement des dissensions se font sentir entre les membres fondateurs et G-Squad n'est bientôt plus qu'un trio. Cette formation amputée sort l'album Besoin de Vous en 1998 et disparaît peu après. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015