Biographie

Intialement composé de 50 Cent, Lloyd Banks et Tony Yayo, G-Unit sort une série de mixtapes populaires au début des années 2000. Avant que le groupe n'ait eu l'opportunité d'enregistrer un véritable premier album dans le sillage du Get Rich Or Die Tryin' de 50 Cent, Tony Yayo se voit condamné pour port d'arme illégal. Il est remplacé par Young Buck et un premier album sort en 2003, Beg for Mercy. Yayo, quant à lui, retrouve le groupe à sa sortie de prison et ce dernier s'offre les collaborations de Game ou Mobb Deep. Mais au fur et à mesure du déclin de popularité de 50 Cent, plusieurs membres et collaborateurs de G-Unit s'éloignent progressivement du projet. © Jason Birchmeier /TiVo