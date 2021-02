Biographie

Considéré comme l'un des plus grands chanteurs barytons de son temps, Gabriel Bacquier (né à Béziers en 1924) a fait des débuts remarqués à Bruxelles en 1953 et à Paris en 1958 avant d'atteindre la scène internationale. Populaire aux États-Unis, il brille dans les opéras de Chicago et Philadelphie puis au Metropolitan Opera de New York en 1964 où il chante dans Samson et Dalila. Son répertoire partagé entre les opéras français, italiens, les mélodies et les opérettes lui vaut une réputation de « chanteur français léger » qu'il compense par la création d'oeuvres contemporaines (Le Dernier sauvage de Gian Carlo Menotti en 1963). Ses interprétations dans Pélléas et Mélisande, Les Contes d'Hoffmann et Don Giovanni font date tandis que le rôle-titre de l'opéra filmé Falstaff l'immortalise en 1979. Retiré de la scène en 1994, Gabriel Bacquier n'en est pas moins actif à travers l'enseignement de son savoir au Conservatoire de Paris et à l'Académie de musique de Monaco.